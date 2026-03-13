Дмитрий Демешин дал месяц на сдачу новой поликлиники в Бикине

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин проверил ход возведения новой модульной поликлиники Бикинской районной больницы — объект на его личном контроле. Изначально объект планировалось сдать к началу 2026 года, однако компания-подрядчик затянула работы. В декабре Дмитрий Демешин в ходе личного визита дал еще два месяца на их завершение, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Новую поликлинику очень ждут жители. Моё поручение о полной готовности объекта к концу февраля не выполнено. Здесь не смонтирован тепловой узел, нет потолков, не обшит рентген-кабинет, не полностью смонтирована вентиляция. На все это понадобится месяц. Поэтому к подрядчику будут применены штрафные санкции. Через месяц объект должен быть сдан», — подчеркнул глава региона, отметив, что лично приедет проверить его готовность.
Здание находится в высокой степени готовности, однако остался еще ряд нерешенных вопросов. Губернатор потребовал закончить работы в течение месяца и применить к подрядной организации штрафные санкции за срыв обязательств.
Также Дмитрий Демешин поставил задачу администрации Бикинского округа с наступлением тепла благоустроить прилегающую территорию. Как только позволит погода, вокруг новой поликлиники должны появиться разворотная площадка для транспорта, парковка, остановка и тротуары. В настоящий момент на участке уже ведется выемка грунта для подготовки к отсыпке.
В новом двухэтажном здании поликлиники Бикинской районной больницы разместятся кабинеты узких специалистов, отделения лучевой и функциональной диагностики, дневной стационар, кабинет ФГДС и стоматология. Объект повысит качество и доступность медицинской помощи для жителей округа.
Новый медицинский объект появится благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края» в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он призван заменить существующую поликлинику, которая сейчас разбросана по нескольким старым зданиям.
