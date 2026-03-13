Дмитрий Демешин дал месяц на сдачу новой поликлиники в Бикине

«Новую поликлинику очень ждут жители. Моё поручение о полной готовности объекта к концу февраля не выполнено. Здесь не смонтирован тепловой узел, нет потолков, не обшит рентген-кабинет, не полностью смонтирована вентиляция. На все это понадобится месяц. Поэтому к подрядчику будут применены штрафные санкции. Через месяц объект должен быть сдан», — подчеркнул глава региона, отметив, что лично приедет проверить его готовность.