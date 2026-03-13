Проведенное россиянами время на больничном снизилось на 20% с 2023 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Суммарная продолжительность больничного среди работающих россиян в феврале 2026 года снизилась в целом по стране почти на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, следует из статистических данных Минздрава РФ, которые изучил ТАСС.
«Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих лиц: Российская Федерация, февраль 2026 года — 80,3%», — говорится в материалах.
При этом самые высокие показатели по сокращению длительности временной нетрудоспособности отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Югре.
Показатель рассчитан как соотношение числа дней временной нетрудоспособности на 100 человек работающего населения к аналогичному показателю соответствующего периода 2023 года.