Проведенное россиянами время на больничном снизилось на 20% с 2023 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Суммарная продолжительность больничного среди работающих россиян в феврале 2026 года снизилась в целом по стране почти на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, следует из статистических данных Минздрава РФ, которые изучил ТАСС.