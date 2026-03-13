Сергей Кравчук проинспектировал капремонт школ № 70 и 87 в Хабаровске

Особое внимание в ходе объезда было уделено школе № 87, где модернизация ведется в рамках федерального проекта по модернизации школьных систем образования, инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В настоящее время строители завершают работы по обустройству полов и стен. Общая сумма финансирования, выделенная на капитальный ремонт школы, превышает 143 миллиона рублей. Глава города поставил задачу подрядчикам сдать объект досрочно.
— Благодаря поддержке Президента России нам удается ежегодно проводить капитальный ремонт городских школ. Хочется сказать огромное спасибо за поддержку этого проекта. Мы договорились с подрядной организацией открыть 87-ю школу уже к 1 сентября этого года, хотя по контракту срок сдачи — ноябрь 2026-го, — сказал Сергей Кравчук.
Параллельно за счет муниципальных средств ведется ремонт школы № 70. Стоимость работ составляет более 115 миллионов рублей.
— В 70-й школе работы идут в графике, даже с опережением. Перед нами стоит задача не только вовремя сдать объект, но и организовать на базе обновленной школы летнюю трудовую четверть", — прокомментировал мэр Хабаровска.
Строители уже заменили оконные блоки, смонтировали новую систему теплоснабжения, обустроили отмостку, отремонтировали кровлю и заменили часть полов. По словам градоначальника, объект должен быть сдан к 30 июня 2026 года.
