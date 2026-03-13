Сергей Кравчук проинспектировал капремонт школ № 70 и 87 в Хабаровске

— Благодаря поддержке Президента России нам удается ежегодно проводить капитальный ремонт городских школ. Хочется сказать огромное спасибо за поддержку этого проекта. Мы договорились с подрядной организацией открыть 87-ю школу уже к 1 сентября этого года, хотя по контракту срок сдачи — ноябрь 2026-го, — сказал Сергей Кравчук.