Биолог Герасимова рассказала, что клещи чувствуют жертву за 10 метров

Биолог отметила, что опасность клеща — микроорганизмы, которые содержатся в его слюне, поэтому в случае укуса необходимо быстро извлечь паразита. Если до медицинского учреждения далеко, это лучше сделать самостоятельно. «Клеща нужно захватить пинцетом как можно ближе к поверхности кожи и выкрутить вращательным движением. Главное — не нажимать на брюшко и не давить: внутри клеща содержатся те самые бактерии и вирусы, передачи которых мы не хотим допустить, — сказала собеседница агентства. — Поливать клеща ничем не надо, это не поможет, только увеличит риск инфицирования. Ранку — осмотреть, если что-то там осталось — извлечь, а потом обработать антисептиком».