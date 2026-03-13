Прокуратура помогла вернуть предпринимателю из Приморья 800 тыс. руб

Транспортная прокуратура в Приморье помогла предпринимателю вернуть свыше 800 тысяч рублей. Эти деньги он внёс в качестве обеспечения таможенных платежей при ввозе автозапчастей через Владивостокскую таможню.
По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, поводом для проверки стала жалоба участника внешнеэкономической деятельности из Еврейской автономной области. Он пришёл на личный приём к транспортному прокурору Александру Воронину.
Бизнесмен рассказал, что его компания ввезла в Россию части транспортного средства и комплектующие. Груз задекларировали как автомобильные запчасти и оформили через Владивостокскую таможню. Инспектор таможни усомнился, правильно ли выбран код товара. Он назначил экспертизу деталей. Груз выпустили в обращение только после того, как юрлицо внесло обеспечение по уплате платежей на сумму более 800 тысяч рублей.
Когда изучили выводы эксперта, таможня посчитала, что фактически ввезённый товар представляет собой автомобиль. После этого ведомство отказало в выпуске груза по заявленной декларации.
Проверка транспортной прокуратуры показала, что при этом таможенный орган не учёл требования эксплуатационной безопасности. Также не приняли во внимание, что отдельные элементы, ввезённые компанией, нельзя оформить и использовать как готовое транспортное средство. Чтобы устранить нарушения, Приморский транспортный прокурор внёс представление начальнику Владивостокской таможни.
Параллельно заявитель сам обратился в Арбитражный суд Приморского края. Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры подключился к делу как третье лицо без самостоятельных требований.
Суд первой инстанции согласился с доводами импортёра и позицией органов транспортной прокуратуры. Апелляционный суд поддержал это решение. Оба суда признали решение таможни незаконным и отменили его.
После этого организация подала новую декларацию. Товар выпустили в свободное обращение по первоначально заявленному коду. Деньги, внесённые в качестве обеспечения таможенных платежей, вернули предпринимателю в полном объёме.