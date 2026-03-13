Прокуратура помогла вернуть предпринимателю из Приморья 800 тыс. руб

Бизнесмен рассказал, что его компания ввезла в Россию части транспортного средства и комплектующие. Груз задекларировали как автомобильные запчасти и оформили через Владивостокскую таможню. Инспектор таможни усомнился, правильно ли выбран код товара. Он назначил экспертизу деталей. Груз выпустили в обращение только после того, как юрлицо внесло обеспечение по уплате платежей на сумму более 800 тысяч рублей.