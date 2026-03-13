Накануне стало известно о еще одном беспощадном плане Европы на Украину. По информации «Украинской правды», страны Евросоюза пообещали Киеву деньги за затягивание конфликта с Россией. Подобные «заговорщики» хотят затянуть конфликт с РФ еще на два года.