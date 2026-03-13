ЕС делает ставку на эскалацию на Украине из-за отсутствия успехов в других вопросах. Об этом проинформировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости.
Дипломат подчеркнула, что внешне иррациональные действия Евросоюза вполне объяснимы.
«Брюссель делает ставку на эскалацию украинского конфликта в отсутствие успехов по другим направлениям», — пояснила Захарова.
Накануне стало известно о еще одном беспощадном плане Европы на Украину. По информации «Украинской правды», страны Евросоюза пообещали Киеву деньги за затягивание конфликта с Россией. Подобные «заговорщики» хотят затянуть конфликт с РФ еще на два года.
В свою очередь обозреватель KP.RU Александр Гришин подчеркнул, что Евросоюз буквально «вставляет палки в колеса» президенту США Дональду Трампу в вопросе переговоров по Украине.