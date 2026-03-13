Ограничения на продажу фастфуда хотят ввести в России

По мнению Орлова, доступ детей и молодёжи к фастфуду следует ограничить, так как они ещё не задумываются о последствиях систематического употребления в пищу такой продукции. Но вред от неё имеет накопительный характер. У молодых людей метаболизм быстрый, так что в лишний вес картошка фри, сладкая газировка и гамбургеры переходят не всегда, но пищевые привычки юности могут сохраняться и в зрелом возрасте. У взрослых злоупотребление фастфудом будет провоцировать ожирение (не только в эстетическом понимании, но и в медицинском смысле) и проблемы со здоровьем, внешне не заметные: сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты и инсульты.