Ограничения на продажу фастфуда хотят ввести в России

Пока что эта инициатива — лишь предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, высказанное в беседе с изданием «Абзац», однако это не первый разговор о необходимости ограничивать доступ к «мусорной» еде и напиткам, так что рано или поздно идея может выйти на правительственный уровень и оформиться в законопроект.
По мнению Орлова, доступ детей и молодёжи к фастфуду следует ограничить, так как они ещё не задумываются о последствиях систематического употребления в пищу такой продукции. Но вред от неё имеет накопительный характер. У молодых людей метаболизм быстрый, так что в лишний вес картошка фри, сладкая газировка и гамбургеры переходят не всегда, но пищевые привычки юности могут сохраняться и в зрелом возрасте. У взрослых злоупотребление фастфудом будет провоцировать ожирение (не только в эстетическом понимании, но и в медицинском смысле) и проблемы со здоровьем, внешне не заметные: сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты и инсульты.
«Молодежь — это же группа очень эмоциональная. Люди не думают головой, когда выбирают продукты. Естественно, они для точек быстрого питания рядом с вузами являются легкой мишенью, поэтому нам надо трансформироваться. С учетом того, что сейчас предлагают повысить возраст для покупки алкоголя до 21 года, совершенно логично поднять и возраст продажи фастфуда до 21 года», — цитирует Орлова «Абзац».
В январе 2025 года Орлов уже направлял предложение о повышении возраста легальной покупки быстрого питания до 18 лет в Правительство РФ. Обращение было адресовано председателю нижней палаты парламента Вячеславу Володину, председателю верхней палаты Валентине Матвиенко и главе Минздрава Михаилу Мурашко. Аргументы были те же: вредные пищевые привычки детства граждане проносят во взрослую жизнь, рискуя здоровьем. В марте прошлого года глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов ополчился на конкретный продукт — чипсы, предложив запретить их продажу несовершеннолетним и ввести на них акциз. Предложение было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. В 2026 году о вреде чипсов вспомнил скандальный депутат Виталий Милонов, высказав в беседе с журналистом идею запрета их продажи детям младше 14 лет.
Сейчас в правительстве действительно рассматривают возможность ускорения индексации акцизов на товары, относящиеся к категории «вредного потребления». Но речь в первую очередь о спиртном, табаке и напитках с избыточным содержанием сахара.
Запрет на организацию быстрого питания возле образовательных организаций, в свою очередь, ранее предлагала представительница Совета Федерации Жанна Чефранова. Предложение тоже носило неофициальный характер — высказывание в интервью федеральному СМИ.
Министерство здравоохранения Приморского края сейчас всерьёз обеспокоено неуклонным ростом эрозивных гастритов и панкреатитов у детей из-за газировки, фастфуда и плохой культуры питания. Врачи обращаются к родителям с просьбой срочно пересмотреть рацион детей, чтобы избежать тяжёлых осложнений. Последний резонансный клинический случай — кровавая рвота у 12-летнего школьника, перепившего кока-колы.