Автоюрист рассказала, когда нужно менять зимнюю резину на летнюю

При этом автоюрист напомнила, что технический регламент Таможенного союза (ТРТС) и правила дорожного движения устанавливают обязательные требования по использованию летних шин с июня по август, а зимних шин — с декабря по февраль. Эксперт подчеркнула, что за нарушение регламента водителям грозит штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»).