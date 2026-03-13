Дмитрий Демешин оценил отремонтированную школу в Бикине Хабаровского края

В Хабаровском крае губернатор Дмитрий Демешин посетил недавно отремонтированную школу № 5 в Бикине — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Учреждение обновлено в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». Капитальный ремонт начался 1 мая 2024 года и завершился к началу нового учебного года. Ученики и учителя вернулись в современные классы с обновлёнными актовым и спортивным залами, столовой, кабинетом ОБЗР, информационно-библиотечным центром, музеем и другими помещениями. Благоустройство территории школы проведено за счёт средств краевого бюджета.
«Ремонт полноценный, результат нагляден. Мы спросили у детишек, довольны ли они своей школой, возможностями, которые она даёт, и они довольны, — отметил Дмитрий Демешин. — Мы также благоустроим спортивную площадку, деньги будут выделены из резерва региона».
Особое внимание глава региона уделил школьному музею, где сохраняется историческая память и формируется патриотизм учащихся. На его базе проводятся экскурсии, мастер-классы и лекции, в том числе о подвигах участников СВО.
В школе созданы все условия для качественного образования: работает Центр гуманитарных и цифровых технологий «Точка роста», система дополнительного образования, кружки по робототехнике и боксу. Среди педагогов — молодые специалисты, выпускники школы, которые укрепляют команду учителей.
«Я хочу поблагодарить педагогов за их работу. У детей горят глаза, они растут достойными людьми. Это главная оценка нашей работы», — подчеркнул Дмитрий Демешин.