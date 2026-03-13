Названы самые популярные направления для путешествий с детьми весной

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Самыми популярными направлениями для путешествий по России с детьми весной стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи, кроме того, в список вошли Калининград, Казань и Сириус, следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.
«В топ-10 российских направлений по числу бронирований от путешественников с детьми на весенние каникулы входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Казань, Сириус, Кисловодск, Кировск (Мурманская область), Эсто-Садок (Краснодарский край), Ярославль», — говорится в сообщении.
Согласно данным сервиса, число бронирований на путешествия по России увеличилось на 65%. Так, сохраняется повышенный интерес к культурно-историческим маршрутам, курортным регионам, а также к направлениям для активного отдыха.
Отмечается, что в Москве и Калининграде число бронирований на весенние каникулы увеличилось в два раза, в Санкт-Петербурге — на 39%, в Сочи — на 27%.