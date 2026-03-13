Врач рассказала об активизации ОРВИ в России

«По данным Еженедельного национального бюллетеня по гриппу и ОРВИ, заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась, эпидемиологические пороги суммарной заболеваемости гриппов и ОРВИ не были превышены ни в одном регионе РФ. На девятой неделе 2026 года зарегистрировано уменьшение активности вирусов гриппа и дальнейшее повышение активности других ОРВИ», — сказала Вахрушева.