Врач рассказала об активизации ОРВИ в России

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар — РИА Новости. Вирусы гриппа в России снизили свою активность, другие ОРВИ ее повышают, рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.
«По данным Еженедельного национального бюллетеня по гриппу и ОРВИ, заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась, эпидемиологические пороги суммарной заболеваемости гриппов и ОРВИ не были превышены ни в одном регионе РФ. На девятой неделе 2026 года зарегистрировано уменьшение активности вирусов гриппа и дальнейшее повышение активности других ОРВИ», — сказала Вахрушева.
В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что в России в первую неделю марта зарегистрировано 678 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом.