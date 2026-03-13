Ричмонд
Врач рассказала об активизации ОРВИ в России

РИА Новости: вирусы гриппа снизили активность в России, другие ОРВИ ее повышают.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 13 мар — РИА Новости. Вирусы гриппа в России снизили свою активность, другие ОРВИ ее повышают, рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

«По данным Еженедельного национального бюллетеня по гриппу и ОРВИ, заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась, эпидемиологические пороги суммарной заболеваемости гриппов и ОРВИ не были превышены ни в одном регионе РФ. На девятой неделе 2026 года зарегистрировано уменьшение активности вирусов гриппа и дальнейшее повышение активности других ОРВИ», — сказала Вахрушева.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что в России в первую неделю марта зарегистрировано 678 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом.