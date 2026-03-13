В этом году ЕГЭ в Красноярском крае будут сдавать более 15 тысяч выпускников

Татьяна Гридасова сообщила, что в 2026 году ЕГЭ в крае будут сдавать более 16 тысяч участников, из них выпускников этого года — 15 139 человек. Для них организуют 165 пунктов проведения экзамена, обеспечивать их работу будут более 8 тысяч человек.