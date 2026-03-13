В этом году ЕГЭ в Красноярском крае будут сдавать более 15 тысяч выпускников

Министр образования Красноярского края на круглом столе в Госдуме рассказал о готовности региона к предстоящей экзаменационной кампании.
Татьяна Гридасова сообщила, что в 2026 году ЕГЭ в крае будут сдавать более 16 тысяч участников, из них выпускников этого года — 15 139 человек. Для них организуют 165 пунктов проведения экзамена, обеспечивать их работу будут более 8 тысяч человек.
В крае уже состоялись Всероссийские тренировочные ЕГЭ, во время которых выпускники проходят инструктаж, заполняют бланки и выполняют задания, а специалисты проверяют соблюдение правил проведения экзамена. Так, 4 марта более 7,5 тысячи участников написали пробные экзамены по русскому языку, математике базового и профильного уровней, физике, химии, биологии, географии, обществознанию, литературе, английскому языку и информатике. Следующие «пробники» планируется провести 19, 26 марта и 14 мая.
Основная волна ЕГЭ в этом году стартует 1 июня, а завершится 9 июля. Первыми ребята сдадут экзамены по истории, литературе и химии.
Задания ЕГЭ поступят по защищенному интернет-каналу. После написания работы готовые материалы отсканируют и отправят на проверку прямо в кабинетах, где участники напишут экзамен.
Самыми популярными предметами по выбору ЕГЭ в этом году стали: профильная математика — ее предпочли почти 7 тысяч ребят, обществознание — 5 812 человек, информатика — 3 216. Предварительно, испанский язык выбрал 1 человек, французский язык — 4, немецкий язык — 7, китайский — 10. ЕГЭ по английскому языку планируют сдавать 1 335 человек.
Татьяна Гридасова также отметила, что за счет краевого бюджета пункты ЕГЭ обеспечены расходными материалами — бумагой, тонерами. На особый контроль взят вопрос бесперебойного энерго- и водоснабжения, вопросы безопасности детей и педагогов. Во всех аудиториях организуют видеонаблюдение с дежурством полицейских и медиков.
