Посол Ирана рассказал, каким судам разрешено проходить через Ормузский пролив

Иракские суда могут беспрепятственно проходить через Ормузский пролив — их безопасность обеспечена. Об этом сообщил посол Ирана в Багдаде Мохаммад Казем ас-Садег.
«Иракские танкеры могут пересекать Ормузский пролив», — передает слова иракского посла новостной портал Baghdad Today.
Накануне в акватории Ирака вблизи Басры подверглись нападению два танкера, после чего возник пожар. Позднее иракское управление портов объявило о приостановке работы нефтяных терминалов в морских портах страны.
По словам министра финансов США Скотта Бессента, в ближайшее время Вашингтон и международная коалиция могут начать сопровождать суда в Ормузском проливе.
В свою очередь командующий военно-морскими силами КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что все суда обязаны получать разрешение Ирана на проход через Ормузский пролив.