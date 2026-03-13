Ричмонд
Посол Ирана рассказал, каким судам разрешено проходить через Ормузский пролив

Посол ас-Садег: Иракские танкеры могут проходить через Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Иракские суда могут беспрепятственно проходить через Ормузский пролив — их безопасность обеспечена. Об этом сообщил посол Ирана в Багдаде Мохаммад Казем ас-Садег.

«Иракские танкеры могут пересекать Ормузский пролив», — передает слова иракского посла новостной портал Baghdad Today.

Накануне в акватории Ирака вблизи Басры подверглись нападению два танкера, после чего возник пожар. Позднее иракское управление портов объявило о приостановке работы нефтяных терминалов в морских портах страны.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, в ближайшее время Вашингтон и международная коалиция могут начать сопровождать суда в Ормузском проливе.

В свою очередь командующий военно-морскими силами КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что все суда обязаны получать разрешение Ирана на проход через Ормузский пролив.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Иран: основная информация, история и ситуация в стране

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
