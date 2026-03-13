Россиянам рассказали, как защитить машину от коррозии после зимы

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Весенний уход за автомобилем стоит начинать с тщательной мойки от скоплений снега, грязи и реагентов, которые могут спровоцировать ржавчину на кузове, сообщили РИА Новости в «Авито Авто».
«Зима — самое непростое время для машины: снег, грязь и реагенты накапливаются в арках, на днище автомобиля и в мелких сколах краски. Со временем это может привести к ржавчине. Эксперты советуют начинать весенний уход с тщательной мойки, чтобы удалить все загрязнения и защитить лакокрасочное покрытие», — рассказали в компании.
Водителям советуют сначала использовать густую щелочную пену, растворяющую грязь, а затем проводить ручную мойку губкой или микрофиброй с автомобильным шампунем. Эксперты также рекомендуют просушить коврики и провести влажную уборку салона для защиты обивки от влаги.
После мойки рекомендуется осмотреть кузов, и, при наличии свежих сколов краски, воспользоваться штрих‑корректором в цвет автомобиля. Если же появилась ржавчина, то лучше обратиться в сервис, где специалисты устранят очаг коррозии и восстановят лакокрасочное покрытие.
По данным сервиса «Авито Подработка», зимой 2025−2026 года количество вакансий автомойщиков в России выросло на 16% в годовом выражении, а за смену им предлагали в среднем 7100 рублей.
С наступлением более теплой погоды в России также вырос спрос на услуги детейлинга — примерно на 18% к прошлому году. «После зимы владельцы автомобилей чаще обращаются за комплексной чисткой салона, полировкой кузова и восстановлением внешнего вида машины», — рассказали в сервисе «Авито Товары».