Экстренные службы выехали на ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток

Утром 13 марта на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, — сообщают очевидцы в социальных сетях.
По предварительной информации, авария случилась в районе Дубравы. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб — Госавтоинспекции, скорой помощи и спасатели.
Очевидцы сообщают о пострадавших, однако их точное число пока не называется. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Официальная информация о причинах аварии и состоянии участников ДТП на момент публикации не поступала.