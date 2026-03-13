Ричмонд
Экстренные службы выехали на ДТП на трассе Хабаровск — Владивосток

Авария произошла утром в районе Дубравы.

Источник: Соцсети

Утром 13 марта на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, — сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, авария случилась в районе Дубравы. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб — Госавтоинспекции, скорой помощи и спасатели.

Очевидцы сообщают о пострадавших, однако их точное число пока не называется. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Официальная информация о причинах аварии и состоянии участников ДТП на момент публикации не поступала.