«Ни разу не поссорились»: актриса Кабак рассказала об отношениях с Родригезом

— За те два с лишним года, что мы вместе, мы ни разу не поссорились. Понятно, что подчас в каких-то ситуациях у нас расходятся мнения, но мы всегда легко приходим к общему знаменателю, — поделилась Кабак в беседе с порталом «Леди Mail».