«Ни разу не поссорились»: актриса Кабак рассказала об отношениях с Родригезом

Актриса Екатерина Кабак рассказала, что ни разу не поссорилась за время отношений с шоуменом Тимуром Родригезом. Пара стала встречаться в 2023 году.
Артистка отметила, что иногда их взгляды с телеведущим расходятся.
— За те два с лишним года, что мы вместе, мы ни разу не поссорились. Понятно, что подчас в каких-то ситуациях у нас расходятся мнения, но мы всегда легко приходим к общему знаменателю, — поделилась Кабак в беседе с порталом «Леди Mail».
Она добавила, что у них с Родригезом много общего — влюбленные часто слышат о своей схожести. По ее словам, разногласия только больше сближают их с шоуменом.
В феврале Тимур Родригез выиграл суд у экс-супруги Анны Девочкиной, теперь он не обязан перечислять ей 500 тысяч рублей на ежемесячное содержание. По словам телеведущего, он отдал бывшей жене уже 55 миллионов рублей. Этот факт возмутил журналиста Отара Кушанашвили, который задался вопросом о доходах Родригеза.
По его мнению, шоумен просто устал обеспечивать Девочкину, поэтому и пошел в суд.