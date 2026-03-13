СК России проверит дело о гибели пассажира катера после жалобы капитана

Глава СК РФ поручил разобраться в обстоятельствах гибели пассажира маломерного судна во Владивостоке в 2022 году. Поводом для поручения стало появление в эфире федерального телеканала сюжета о гражданском процессе, в ходе которого суд взыскал с капитана катера компенсацию. Иск подала супруга погибшего, и суд частично удовлетворил её требования. В телепередаче сам судоводитель обратился к Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на ситуацию и помочь разобраться, сообщила пресс-служба Следкома России.