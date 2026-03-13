СК России проверит дело о гибели пассажира катера после жалобы капитана

Глава СК РФ поручил разобраться в обстоятельствах гибели пассажира маломерного судна во Владивостоке в 2022 году. Поводом для поручения стало появление в эфире федерального телеканала сюжета о гражданском процессе, в ходе которого суд взыскал с капитана катера компенсацию. Иск подала супруга погибшего, и суд частично удовлетворил её требования. В телепередаче сам судоводитель обратился к Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на ситуацию и помочь разобраться, сообщила пресс-служба Следкома России.
«Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России расследовалось уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее смерть человека). По результатам расследования уголовное дело прекращено», — говорится в сообщении.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Восточного МСУТ СК России Ануфриеву В. П. представить доклад с изложением результатов расследования и разъяснением доводов, прозвучавших в телесюжете.
Напомним, о трагедии стало известно 12 сентября 2022 года. Бывший федеральный чиновник выпал за борт катера в районе мыса Игнатьева. Поиски начались вечером 10 сентября: к ним подключились городские и краевые спасатели, сотрудники МЧС, пожарные, а также были оповещены все суда, проходившие поблизости. Тело погибшего нашли 12 сентября у села Береговое.
В феврале 2026 года Ленинский районный суд Владивостока частично удовлетворил иск жены и матери погибшего. Капитан катера — житель Владивостока Артём Ащеулов, на борту которого и произошёл несчастный случай, — должен выплатить единовременно 17 млн рублей, а также ежемесячно перечислять по 586 850 рублей на содержание троих детей погибшего до их совершеннолетия.