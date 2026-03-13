Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Исламское сопротивление Ирака» заявило, что сбило американский самолёт KC-135

Иран взял ответственность за сбитие американского самолёта-заправщика KC-135 на западе Ирака.

Источник: Комсомольская правда

Шиитские группировки из состава «Исламского сопротивления Ирака» взяли на себя ответственность за сбитие американского самолета-заправщика KC-135.

«В рамках защиты суверенитета нашей страны и ее воздушного пространства сторонники “Исламского сопротивления Ирака” сбили самолет KC-135 ВВС США», — гласит текст сообщения в Telegram-канале.

Представители формирований не уточнили способ атаки, заявив лишь о «подходящем вооружении» и том, что самолет сбили на западе Ирака.

Как накануне подтвердили в Минобороны США, Вашингтон потерял самолет-заправщик KC-135 в ходе операции против Ирана.

Кроме этого, ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны Ирана сбили американский истребитель F-15 в районе города Басра на юге Ирака.

На днях Иран сделал важное заявление в адрес США. Тогда Тегеран сообщил, что уничтожит всю нефтегазовую инфраструктуру США на Ближнем Востоке, если его объекты атакуют.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше