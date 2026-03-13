«Исламское сопротивление Ирака» заявило, что сбило американский самолёт KC-135

Шиитские группировки из состава «Исламского сопротивления Ирака» взяли на себя ответственность за сбитие американского самолета-заправщика KC-135.
«В рамках защиты суверенитета нашей страны и ее воздушного пространства сторонники “Исламского сопротивления Ирака” сбили самолет KC-135 ВВС США», — гласит текст сообщения в Telegram-канале.
Представители формирований не уточнили способ атаки, заявив лишь о «подходящем вооружении» и том, что самолет сбили на западе Ирака.
Как накануне подтвердили в Минобороны США, Вашингтон потерял самолет-заправщик KC-135 в ходе операции против Ирана.
Кроме этого, ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны Ирана сбили американский истребитель F-15 в районе города Басра на юге Ирака.
На днях Иран сделал важное заявление в адрес США. Тогда Тегеран сообщил, что уничтожит всю нефтегазовую инфраструктуру США на Ближнем Востоке, если его объекты атакуют.