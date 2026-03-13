Эксперт Ведерников рассказал, что готовили космонавты на борту МКС

«Да, конечно, на борту МКС можно готовить, но не из ингредиентов как из магазина, а из продуктов, которые поставляются на борт в сублимированном виде и консервах как готовые блюда. Пицца, торт, селедка под шубой, оливье, суши — вот маленький список блюд, которые готовили космонавты на борту», — рассказал эксперт.