Эксперт Ведерников рассказал, что готовили космонавты на борту МКС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Космонавты на борту Международной космической станции (МКС) готовили селедку под шубой, пиццу, торт, а также суши и оливье. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
«Да, конечно, на борту МКС можно готовить, но не из ингредиентов как из магазина, а из продуктов, которые поставляются на борт в сублимированном виде и консервах как готовые блюда. Пицца, торт, селедка под шубой, оливье, суши — вот маленький список блюд, которые готовили космонавты на борту», — рассказал эксперт.
По словам Ведерникова, готовка помогает снять стресс в условиях космического полета. Так, сосредоточенность на процессе помогает упорядочить мысли и адаптироваться «здесь и сейчас», а тактильные ощущения при готовке оказывают расслабляющий эффект.
Кроме того, кулинария позволяет экспериментировать с ингредиентами, вкусами и оформлением блюд и помогает творческой стороне космонавта получить удовольствие от результата. Приготовление блюда также может служить ароматерапией, что сказывается на эмоциональном состоянии. «Кулинария быстро приносит результаты. Мы видим, как из отдельных ингредиентов появляется готовое блюдо, вызывающее чувство удовлетворения и гордости за свои усилия», — заключил Ведерников.