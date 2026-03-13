Ориентировщики трёх вузов Хабаровского края стали победителями Универсиады-2026

В Республике Башкортостан завершился финал соревнований по спортивному ориентированию IX Всероссийской зимней универсиады. Завершающие гонки прошли вчера. По итогам соревнований студенты из Хабаровского края завоевали медалей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Участие в финале соревнований по спортивному ориентированию приняли команды вузов из 14 регионов России. На протяжении трех дней ориентировщики соревновались в лыжных гонках — «спринт», «эстафета» — 3 человека и «классика».
Спортсмены трех вузов Хабаровского края — ТОГУ, ДВГАФК и КнАГУ ежедневно пополняли копилки наград. По итогам второго дня соревнований представители региона первыми из участников Универисады-2026 добрались до отметки в десять завоёванных медалей.
По итогам первого дня в дисциплине «лыжная гонка — спринт» победительницей Алина Жилина из ТОГУ. Серебро у Андрея Козадаева из КнАГУ.
На второй день соревнований в дисциплине «Лыжная гонка-эстафета» победила команда ТОГУ, в состав которой вошли Мария Воробьева, Руслана Прокопьева и Алина Жилина. Второе место заняла команда ДВГАФК, в составе которой были Владислав Визнович, Тимофей Медведев, Егор Сопов.
В дисциплине «Лыжная гонка — классика» среди юниорок победительницей стала Алина Жилина, на 1минуту и 24 секунды опередив Марию Воробьеву. Среди юниоров серебряным призером стал Егор Сопов, бронзовым — Андрей Козадаев.