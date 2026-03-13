Ориентировщики трёх вузов Хабаровского края стали победителями Универсиады-2026

На второй день соревнований в дисциплине «Лыжная гонка-эстафета» победила команда ТОГУ, в состав которой вошли Мария Воробьева, Руслана Прокопьева и Алина Жилина. Второе место заняла команда ДВГАФК, в составе которой были Владислав Визнович, Тимофей Медведев, Егор Сопов.