В 2026 году три пятницы выпадут на 13-е число

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Сразу три пятницы в 2026 году выпадут на 13-е число — это произойдет впервые за 11 лет, следует из производственного календаря, который изучило РИА Новости.
Первая пятница с «несчастливым» числом в этом году была в феврале, сегодня вторая, а еще одна будет в ноябре. Последний раз такое количество пятниц с числом 13 было в 2015 году.
Две пятницы 13-х было в 2017—2020 годах и 2023−2024 годах, по одной — в 2016, 2021, 2022 и 2025 годах.
Некоторые россияне верят, что пятница, 13-е — день неприятностей, когда надо постоянно быть начеку.