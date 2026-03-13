В Хабаровском крае продолжают обновлять и модернизировать спортивные объекты

В Хабаровском крае по поручению губернатора региона Дмитрия Демешина в Год спорта продолжается модернизация и ремонт спортивных залов и объектов. Так, в поселке Эльбан Амурского района в спортивном комплексе «Восход» состоялось торжественное открытие обновленного тренажерного зала. Теперь в распоряжении жителей современное профессиональное спортивное оборудование: беговые дорожки и эллиптический тренажер, велотренажер, силовые тренажеры, в том числе парта Скотта и гиперэкстензия, новые грифы и другой атлетический инвентарь, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
По мнению сотрудников спортивного комплекса, отремонтированный зал привлечет к регулярным занятиям спортом больше молодых жителей поселка.
«От себя лично и от лица всех наших воспитанников огромная благодарность губернатору края Дмитрию Викторовичу Демешину за всестороннюю поддержку спорта в регионе и главе Амурского муниципального района Павлу Михайловичу Боровлеву за финансовую помощь в приобретении инвентаря. В нашем распоряжении появились новые современные тренажеры. Качественное обновление материально-технической базы открывает перед нами новые возможности: теперь ребята могут тренироваться на профессиональном уровне, поддерживать отличную форму и более эффективно готовиться к соревнованиям», — рассказал тренер Никита Приходько.
Кроме того, при поддержке правительства края завершилась реконструкция в Центре подготовки юных футболистов ФК «СКА-Хабаровск». Для воспитанников были отремонтированы раздевалки, тренерские, коридоры и холл клубной академии «СКА-Хабаровск».
В новых раздевалках будут размещаться не только детские команды, но и участники матчей Юношеской и молодёжных футбольных лиг, а также второй лиги, где выступает команда «СКА-Хабаровск-2». Помещения Центра после ремонта лично осмотрел министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.
«Губернатор края Дмитрий Викторович Демешин поставил перед нами задачу обеспечить жителям региона доступ к современной спортивной инфраструктуре и создать максимально комфортные условия для занятий физической культурой и спортом в каждом муниципалитете. Работа продолжается. На эти цели районам ежегодно будет выделяться субсидия из краевого бюджета», — отметил министр спорта края Дмитрий Чикунов.
Напомним, в этом году в регионе появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы. Программа по возведению ФОК в сельской местности запущена в Хабаровском крае по поручению Дмитрия Демешина, такие комплексы должны появится в каждом районе. Вопрос с обновлением спортивной инфраструктуры планируется решить поэтапно в течение нескольких лет.
Ранее ИА АmurMedia сообщало, что за последние годы в Комсомольске-на-Амуре значительно расширена и модернизирована сеть спортивных сооружений. Построен целый ряд крупнейших в городе объектов для занятий физкультурой и спортом. Во многом это результат реализации на территории Комсомольска национального проекта «Семья».