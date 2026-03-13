В Хабаровском крае продолжают обновлять и модернизировать спортивные объекты

В Хабаровском крае по поручению губернатора региона Дмитрия Демешина в Год спорта продолжается модернизация и ремонт спортивных залов и объектов. Так, в поселке Эльбан Амурского района в спортивном комплексе «Восход» состоялось торжественное открытие обновленного тренажерного зала. Теперь в распоряжении жителей современное профессиональное спортивное оборудование: беговые дорожки и эллиптический тренажер, велотренажер, силовые тренажеры, в том числе парта Скотта и гиперэкстензия, новые грифы и другой атлетический инвентарь, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.