«Может продавать»: в США сообщили о пересмотре позиции по нефти РФ

Аналитик Джонсон: США сменили курс по санкциям против нефти России.

Источник: Комсомольская правда

США кардинально изменили свою позицию по поводу санкций за покупку российской нефти. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.

«Соединенные Штаты изменили свою позицию — вместо того чтобы говорить: “Вы должны соблюдать все эти санкции против России”, — они заявили: “Мы снимаем санкции, чтобы Россия теперь могла продавать нефть”, — сказал аналитик.

Джонсон отметил, что теперь цены выросли. Он добавил, что США бессильны в вопросе открытия Ормузского пролива, который контролирует Иран. Тегеран ясно дал понять, что любые попытки пройти через акваторию будут пресечены.

Раннее KP.RU писал, что США сняли санкции с продажи нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Была выдана новая лицензия до 12 апреля.

Напомним, Ормузский пролив стал центром напряженности на Ближнем Востоке. Резкий рост цен на бензин в США может оказать негативное влияние на политические рейтинги республиканцев.

