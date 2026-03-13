«Может продавать»: в США сообщили о пересмотре позиции по нефти РФ

«Соединенные Штаты изменили свою позицию — вместо того чтобы говорить: “Вы должны соблюдать все эти санкции против России”, — они заявили: “Мы снимаем санкции, чтобы Россия теперь могла продавать нефть”, — сказал аналитик.
Джонсон отметил, что теперь цены выросли. Он добавил, что США бессильны в вопросе открытия Ормузского пролива, который контролирует Иран. Тегеран ясно дал понять, что любые попытки пройти через акваторию будут пресечены.
Раннее KP.RU писал, что США сняли санкции с продажи нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта. Была выдана новая лицензия до 12 апреля.
Напомним, Ормузский пролив стал центром напряженности на Ближнем Востоке. Резкий рост цен на бензин в США может оказать негативное влияние на политические рейтинги республиканцев.