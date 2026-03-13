Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области сняли ограничения на двух трассах после бурана

Грузовые автомобили и междугородние автобусы вновь могут ездить по дорогам «Новосибирск — Кочки — Павлодар» и «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».

Источник: Om1 Новосибирск

Утром 13 марта в Новосибирской области возобновили движение по двум региональным трассам, где накануне из-за непогоды вводили ограничения. Грузовики и междугородние автобусы снова могут проезжать по дорогам «Новосибирск — Кочки — Павлодар» и «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».

Ограничения начали действовать вечером 12 марта. Причиной стал сильный ветер и буран: метель резко ухудшила видимость, местами она падала примерно до 50 метров. В таких условиях движение тяжёлого транспорта и пассажирских автобусов решили временно остановить.

Сначала предполагалось, что запрет будет действовать до 5:00 утра. Однако ночью дорожная обстановка оставалась сложной, поэтому ограничения продлили ещё на два часа — до 7:00.

«Ограничения сняты», — сообщили утром в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.