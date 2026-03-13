В Новосибирской области сняли ограничения на двух трассах после бурана

Утром 13 марта в Новосибирской области возобновили движение по двум региональным трассам, где накануне из-за непогоды вводили ограничения. Грузовики и междугородние автобусы снова могут проезжать по дорогам «Новосибирск — Кочки — Павлодар» и «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».
Ограничения начали действовать вечером 12 марта. Причиной стал сильный ветер и буран: метель резко ухудшила видимость, местами она падала примерно до 50 метров. В таких условиях движение тяжёлого транспорта и пассажирских автобусов решили временно остановить.
Сначала предполагалось, что запрет будет действовать до 5:00 утра. Однако ночью дорожная обстановка оставалась сложной, поэтому ограничения продлили ещё на два часа — до 7:00.
«Ограничения сняты», — сообщили утром в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.