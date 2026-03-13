В Хабаровском крае проходит всероссийская экологическая акция по сбору макулатуры «БумБатл»

«В 2019 году, когда в силу вступил закон о запрете вывоза отходов бумаги и картона на полигоны для захоронения, наши структурные подразделения уже практически были готовы к этим изменениям. У нас были подготовлены отдельные места для накопления и сбора, и наши службы экологической безопасности проработали схему вывоза даже для отдаленных НПС и провели беседу с работниками — насколько это важно дать вторую жизнь бумаге», — отметила эколог «Транснефть-Дальний Восток» Мария Вологжина.