В Хабаровском крае проходит всероссийская экологическая акция по сбору макулатуры «БумБатл»

Главная цель — сбор сырья для вторичной переработки и формирование у жителей бережного отношения к природе. Итоги подведут в конце марта.
Акция «Бумбатл» проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Предприятия по вторичной переработке гарантированно получают сырье, работники эколого-ориентированных компаний формируют в коллективах бережное отношение к вторсырью и природным ресурсам.
В Хабаровском крае десятки организаций присоединились к сбору макулатуры: от школ с детскими садами, до крупных заводов и промышленных предприятий. «Транснефть-Дальний Восток» подключило к этому процессу все 15 нефтеперекачивающих станций и другие производственные объекты. Бумагу и картон собирают не только в Хабаровске, но и в Приморье, Амурской области, ЕАО.
«В 2019 году, когда в силу вступил закон о запрете вывоза отходов бумаги и картона на полигоны для захоронения, наши структурные подразделения уже практически были готовы к этим изменениям. У нас были подготовлены отдельные места для накопления и сбора, и наши службы экологической безопасности проработали схему вывоза даже для отдаленных НПС и провели беседу с работниками — насколько это важно дать вторую жизнь бумаге», — отметила эколог «Транснефть-Дальний Восток» Мария Вологжина.