Серьезная утечка газа произошла в Дальнереченске: жители жалуются на невыносимый запах

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК, 13 марта, ФедералПресс. В четверг, 12 марта, жители Дальнереченская стали жаловаться на сильный запах газа. Власти дали официальный комментарий.

Источник: AP 2024

«По информации диспетчера АО “Газпром газораспределение Дальний Восток” Пичугина М. В. произошла утечка газа на газопроводе в районе улицы Полевая», — сообщили в администрации Дальнереченска.

Утром специалисты проводили аварийные работы по локализации утечки газа. Опасности для населения, по данным мэрии, нет. Но местные жители жалуются на сильный запах газа, который ощущается по всему городу. Не помогают даже наглухо закрытые окна.

