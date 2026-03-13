Более 500 жителей Красноярского края заразились глистами за год

В Красноярском крае в 2026 году аскаридоз выявили у 506 жителей, из них 318 детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что показатель заболеваемости находится ниже среднемноголетних значений.
Чаще всего в регионе аскаридоз подхватывали жители города Назарово, Назаровского, Пировского, Бирилюсского и Балахтинского районов.
Напомним, аскаридоз — это глистное заболевание, которое вызывают паразитические круглые черви аскариды, яйца которых созревают в земле. Размер зрелых особей, паразитирующих в организме человека, может достигать 40 см.
«Факторами передачи являются грязные руки, немытые овощи и фрукты, загрязненная вода. Источник заражения — только больной человек. Инвазионные яйца паразита могут сохраняться во внешней среде более 10 лет. Дети подвергаются большему риску заражения аскаридозом, чем взрослые, так как реже соблюдают правила гигиены», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Более подробно об аскаридозе и мерах профилактики можно прочитать в инфографике ведомства.
