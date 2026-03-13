Семье погибшего добровольца Имматуллина вручили орден Мужества на премьере фильма о нём

Лента охватывает духовную эволюцию героя, который сменил позывной с Беса на Пересвет. Это символизирует глубокие внутренние изменения и связь с историческими образами защитников Отечества. В картине снимались не профессиональные актёры, а реальные люди, включая военнослужащих. Съёмки картины велись на протяжении трёх лет на фронте и в тылу, охватив в том числе Татарстан, Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Чечню, Луганск, Запорожье, Белгород, Самару и Курск.