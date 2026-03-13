Ричмонд
Семье погибшего добровольца Имматуллина вручили орден Мужества на премьере фильма о нём

В Национальном центре «Россия» состоялась премьера документально-художественной картины «Небес Пересвет». Режиссёр Олеся Шигина представила фильм, рассказывающий о судьбе молодого добровольца из Татарстана Айбулата Имматуллина. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе НЦ.

Источник: Life.ru

Лента охватывает духовную эволюцию героя, который сменил позывной с Беса на Пересвет. Это символизирует глубокие внутренние изменения и связь с историческими образами защитников Отечества. В картине снимались не профессиональные актёры, а реальные люди, включая военнослужащих. Съёмки картины велись на протяжении трёх лет на фронте и в тылу, охватив в том числе Татарстан, Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Чечню, Луганск, Запорожье, Белгород, Самару и Курск.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала картину притчей о любви к ближнему и отметила параллель между подвигом Имматуллина и словами Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде».

После показа фильма «Небес Пересвет» состоялось вручение ордена Мужества. Награду семье погибшего Айбулата Имматуллина вручил заместитель командира по военно-политической работе подразделения «Ветераны» Ильдар Резяпов с позывным Политик, специально прибывший для этого с передовой.

Ранее герой России Сергей Ярашев рассказал, как на протяжении 68 дней удерживал позиции в ДНР. Боец дважды вступал в перестрелки с противником и ликвидировал двух боевиков ВСУ. По словам бойца, враги не замечали его около месяца. Ситуация изменилась, когда он вышел забрать посылку — тогда его обнаружили.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

