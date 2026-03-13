В Новосибирске впервые сделали уникальную операцию на сердце

Пациентка поступила в клинику с прогрессирующей сердечной недостаточностью, вызванной наследственным заболеванием, и без операции могла бы попасть в лист ожидания на пересадку сердца. Хирурги иссекли часть межжелудочковой перегородки через небольшой разрез во втором межреберье, не затронув митральный клапан. Дополнительно на клапане провели вмешательство для улучшения кровотока.