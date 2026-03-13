В Новосибирске впервые сделали уникальную операцию на сердце

Новосибирские хирурги впервые в России провели малотравматичную операцию на сердце. В Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина специалисты выполнили миоэктомию пациентке с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) через миниразрез, тогда как ранее такие вмешательства проводились только через рассечение грудины.
Пациентка поступила в клинику с прогрессирующей сердечной недостаточностью, вызванной наследственным заболеванием, и без операции могла бы попасть в лист ожидания на пересадку сердца. Хирурги иссекли часть межжелудочковой перегородки через небольшой разрез во втором межреберье, не затронув митральный клапан. Дополнительно на клапане провели вмешательство для улучшения кровотока.
Методику специалисты разработали на основе опыта китайских коллег, изученного на конгрессе в Сингапуре, и адаптировали её под минимально инвазивный доступ. По словам сердечно-сосудистого хирурга Александра Богачева-Прокофьева, операция сложная из-за необходимости высокой визуализации, но техническое решение позволило полностью достичь лечебного эффекта.
В Центре Мешалкина планируют развивать новое направление и создавать специализированные хирургические инструменты, чтобы расширить круг пациентов, которым показана миоэктомия из минидоступа.