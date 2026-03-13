Трёхкратная олимпийская чемпионка Роднина прокомментировала рост цен в России

Ранее сообщалось, что импортная техника в России может подорожать. Речь идёт о брендах Lenovo, Apple, HP и Dell. Причиной называют изменения в цепочках поставок после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Источник на рынке электроники отметил, что ряд российских компаний предпочитает технику этих марок. Возможен дефицит комплектующих для потребительской электроники. При этом компания Restore не видит серьёзных рисков для поставок. Техника поступает не только из ОАЭ, но и из Китая, Индии и других стран.