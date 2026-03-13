Установку памятника Высоцкому в Омске одобрили депутаты горсовета

Депутаты городского совета Омска поддержали предложение администрации города об установке памятника Владимиру Высоцкому на территории города. Монумент появится в Воскресенском сквере. Торжественная церемония открытия запланирована на 25 июля — годовщину смерти музыканта.
Как отметили на комитете по социальным вопросам горсовета, то, что именно в Омске появится памятник известному всей стране барду, музыканту Владимиру Высоцкому — важно. Он станет важным культурным и социальным символом, который будет вдохновлять и объединять людей. Это будет узнаваемый памятник, в котором однозначно будет душа поэта.
Над монументом работает омский скульптор Виктор Костенко. Уже завершается работа в глине. Следующий этап — гипс и отлитие в бронзе. Инициатором проекта стал меценат Вячеслав Марцинкевич.
Идея в Омске обсуждалась несколько лет назад. Несмотря на то, что сам артист никогда не бывал в городе, его творчество находит отклик у омичей. Его голос стал голосом целой эпохи.
25 января Владимиру Высоцкому могло бы исполниться уже 88 лет. Спустя 45 лет со дня смерти легендарного исполнителя новые памятники продолжают появляться в городах России.