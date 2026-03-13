Установку памятника Высоцкому в Омске одобрили депутаты горсовета

Как отметили на комитете по социальным вопросам горсовета, то, что именно в Омске появится памятник известному всей стране барду, музыканту Владимиру Высоцкому — важно. Он станет важным культурным и социальным символом, который будет вдохновлять и объединять людей. Это будет узнаваемый памятник, в котором однозначно будет душа поэта.