Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Установку памятника Высоцкому в Омске одобрили депутаты горсовета

Для памятника музыканту и поэту в Омске не понадобятся бюджетные средства.

Источник: Аргументы и факты

Депутаты городского совета Омска поддержали предложение администрации города об установке памятника Владимиру Высоцкому на территории города. Монумент появится в Воскресенском сквере. Торжественная церемония открытия запланирована на 25 июля — годовщину смерти музыканта.

Как отметили на комитете по социальным вопросам горсовета, то, что именно в Омске появится памятник известному всей стране барду, музыканту Владимиру Высоцкому — важно. Он станет важным культурным и социальным символом, который будет вдохновлять и объединять людей. Это будет узнаваемый памятник, в котором однозначно будет душа поэта.

Над монументом работает омский скульптор Виктор Костенко. Уже завершается работа в глине. Следующий этап — гипс и отлитие в бронзе. Инициатором проекта стал меценат Вячеслав Марцинкевич.

Идея в Омске обсуждалась несколько лет назад. Несмотря на то, что сам артист никогда не бывал в городе, его творчество находит отклик у омичей. Его голос стал голосом целой эпохи.

25 января Владимиру Высоцкому могло бы исполниться уже 88 лет. Спустя 45 лет со дня смерти легендарного исполнителя новые памятники продолжают появляться в городах России.