Профессор Маранди: Даже удар ядерным оружием не заставит Иран капитулировать

Даже если против Ирана применят ядерное оружие, это не заставит страну капитулировать. Об этом высказался профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди.
— Если против Ирана применят ядерное оружие, то это будет призывом ко всем создавать собственное ядерное оружие. Это оборонительная война и борьба Ирана за выживание. Мы не намерены мириться ни с какими угрозами. Вот почему мы воюем. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что ударит Иран так, что тот никогда не оправится. Он может это сделать. Но что? Мы капитулируем? Нет, потому что мы — независимое государство, у нас есть достоинство и честь, — заявил он в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале.
Масштаб, последствия и цели участников конфликта на Ближнем Востоке значительно изменились с лета прошлого года и стали напоминать войну на истощение. Таким мнением поделился младший научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Илья Баскаков.
Он отметил, что 12-дневная война, произошедшая летом 2025 года, значительно отличалась от нынешнего противостояния между Ираном и американо-израильской коалицией.
Иран выдвинул условия для возобновления переговорного процесса с Соединенными Штатами Америки. Об этом 11 марта сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник в Тегеране.