Профессор Маранди: Даже удар ядерным оружием не заставит Иран капитулировать

— Если против Ирана применят ядерное оружие, то это будет призывом ко всем создавать собственное ядерное оружие. Это оборонительная война и борьба Ирана за выживание. Мы не намерены мириться ни с какими угрозами. Вот почему мы воюем. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что ударит Иран так, что тот никогда не оправится. Он может это сделать. Но что? Мы капитулируем? Нет, потому что мы — независимое государство, у нас есть достоинство и честь, — заявил он в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Глену Диесену на YouTube-канале.