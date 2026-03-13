В Хабаровском крае снижается давление на бизнес

По словам бизнес-омбудсмена региона Андрей Веретенников, за последний год удалось помочь предпринимателям оспорить ряд чрезмерных штрафов. Так, одному из микропредприятий штраф в 500 тысяч рублей за незначительную недоимку по экологическому сбору удалось заменить предупреждением. Всего было опротестовано пять подобных случаев на сумму более одного миллиона рублей.