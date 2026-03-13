В Хабаровском крае снижается давление на бизнес

В Хабаровском крае отмечается снижение административного давления на предпринимателей. Эту тему обсудили на встрече представителей надзорных органов и бизнеса, которая прошла на заседании Общественного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
В разговоре приняли участие представители Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора и краевого правительства. Основной темой стали требования природоохранного законодательства и способы избежать крупных штрафов.
Как пояснила начальник отдела по надзору за исполнением законов по охране природы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры Яна Арасёва, сегодня производители и импортеры обязаны вносить данные о товарах, упаковке и отходах в государственную информационную систему. Отсутствие отчетности может повлечь административную ответственность.
Отдельно предпринимателям напомнили о необходимости уплаты экологического сбора и сдачи отчетности по нему до 15 апреля. При этом участники встречи отметили, что требования законодательства остаются сложными, а на рынке по-прежнему встречаются нелегальные утилизаторы. В Хабаровском крае официальное разрешение на такую деятельность имеют только две компании.
По словам бизнес-омбудсмена региона Андрей Веретенников, за последний год удалось помочь предпринимателям оспорить ряд чрезмерных штрафов. Так, одному из микропредприятий штраф в 500 тысяч рублей за незначительную недоимку по экологическому сбору удалось заменить предупреждением. Всего было опротестовано пять подобных случаев на сумму более одного миллиона рублей.
Предприниматели отмечают, что такие встречи помогают разобраться в требованиях законодательства и избежать ошибок в отчетности. Как рассказал хабаровский предприниматель Константин Малков, на подобных мероприятиях надзорные органы объясняют новые правила и помогают выстроить работу без нарушений.
Снижение административного давления власти рассматривают как важный фактор улучшения инвестиционного климата. Сейчас на региональном уровне действует около 30 видов государственного контроля, поэтому бизнесу необходимы понятные правила, а надзорным органам — эффективное взаимодействие с предпринимателями.
Подобные встречи бизнеса и контрольных ведомств в регионе проходят уже несколько лет и будут продолжены. В правительстве края рассчитывают, что такая практика поможет повысить позиции региона в Национальном рейтинге инвестиционного климата.