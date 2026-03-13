В мэрии Владивостока прокомментировали возможные ограничения для трамваев

На фоне новостей о реализации КРТ на улице Адмирала Юмашева у горожан возникли опасения за судьбу маршрута № 6 «Сахалинская — Мингородок», ведь именно здесь находится его «сердце» — кольцо на Баляева. А в соцсетях даже появилась версия, что на время строительства движение трамваев на этом участке могут полностью приостановить, а, как правило, данный процесс занимает не один год.