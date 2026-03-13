В мэрии Владивостока прокомментировали возможные ограничения для трамваев

На фоне новостей о реализации КРТ на улице Адмирала Юмашева у горожан возникли опасения за судьбу маршрута № 6 «Сахалинская — Мингородок», ведь именно здесь находится его «сердце» — кольцо на Баляева. А в соцсетях даже появилась версия, что на время строительства движение трамваев на этом участке могут полностью приостановить, а, как правило, данный процесс занимает не один год.
В администрации Владивостока корреспонденту ИА PrimaMedia сообщили, что делать такие выводы пока преждевременно. По словам представителей мэрии, определённые ограничения движения действительно возможны, однако они, вероятнее всего, будут действовать лишь на период реконструкции и не затронут весь срок реализации проекта.
«Концепцией предусмотрена реконструкция трамвайного кольца, вероятно на это время будут вводиться ограничения, но как фактически это будет исполнено, еще неизвестно. Поэтому данное утверждение, которое используется в посте, очень преждевременное», — отметили в администрации города.
Ранее возле трамвайного кольца начался снос торгового центра «Самоцвет», признанного судом незаконным. На освободившейся территории планируется провести комплексное благоустройство. Согласно документам, от 18-ти старых объектов территорию очистят, а на их место придёт новый квартал с жильём, социальной инфраструктурой и обустроенной по потребностям жителей городской средой. Реализация проекта запланирована на пять лет.
«Что касается реконструкции трамвайного кольца в районе Баляева, проектом предусмотрена замена трамвайных путей на новые на этом участке», — ранее пояснили корр. ИА PrimaMedia в администрации города.
Кроме этого, власти планируют обновить подвижной состав в рамках мастер-плана города. Реализация проекта запланирована до 2030 года при наличии необходимого объема финансирования.
Трамвайное наследие.
На протяжении многих лет трамваи оставались неотъемлемой частью городского пейзажа Владивостока. Новая эра в транспортной истории города началась ещё в 1908 году, когда на улице Светланской заложили первую трамвайную линию. Несмотря на сложный горный рельеф и суровые зимы, которые затрудняли содержание путей и обслуживание подвижного состава, электротранспорт быстро завоевал популярность у жителей. Уже к 1930-м годам его сеть охватывала большую часть города. А на 1 января 1992 года трамвайный парк насчитывал аж 140 вагонов. Более 100 единиц ежедневно выходили на линию. Общая протяжённость трамвайных путей превышала 40 километров.
Кстати, в истории владивостокского трамвая было и особенно приятное для горожан время. С 1994 по 2002 год проезд в электротранспорте был полностью бесплатным. Тогдашний мэр Виктор Черепков объяснял своё решение экономией на контролёрах, чья работа в условиях массового безбилетного проезда и большого количества льготников становилась неэффективной. В итоге содержание трамвайной сети полностью легло на городской бюджет.
Первым закрытым трамвайным во Владивостоке стал маршрут № 5. Это произошло в 2007 году после демонтажа разворотного кольца на площади Луговой в рамках её реконструкции. Спустя два года, 15 августа 2009 года, начался демонтаж трамвайных путей на перекрестке улиц Светланской и Алеутской. Основной причиной послужило их аварийное состояние.
В 2010 году трамвайные линии были демонтированы в районе Покровского парка и далее по Океанскому проспекту, в результате чего был закрыт маршрут № 4. Поэтапно трамвайная сеть в центральной части города пришла к полному сокращению маршрутов. На сегодняшний день движение сохраняется лишь по одному направлению: ежедневно на линию выходят трамваи маршрута № 6 «Сахалинская — Мингородок». В прошлом году Владивосток отметил 113-летие трамвайного движения, запущенного 9 октября 1912 года.