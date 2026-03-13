Токсичный улов: почти 39 тонн краба с ртутью забраковали в Приморье

Специалисты Россельхознадзора Приморья выявили превышение содержания ртути в партии варёно-мороженых конечностей красного краба-стригуна массой 38,9 тонны. Продукция была произведена в феврале 2026 года на предприятии Сахалинской области из краба, добытого в Японском море в подзоне «Приморье». Проба отобрана сотрудниками ведомства в пункте пропуска Хасанского района, сообщила пресс-служба краевого Россельхознадзора.