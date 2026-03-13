Токсичный улов: почти 39 тонн краба с ртутью забраковали в Приморье

Специалисты Россельхознадзора Приморья выявили превышение содержания ртути в партии варёно-мороженых конечностей красного краба-стригуна массой 38,9 тонны. Продукция была произведена в феврале 2026 года на предприятии Сахалинской области из краба, добытого в Японском море в подзоне «Приморье». Проба отобрана сотрудниками ведомства в пункте пропуска Хасанского района, сообщила пресс-служба краевого Россельхознадзора.
«Продукция исследована на соответствие по 30 показателям качества и безопасности. В результате лабораторных испытаний в исследованном образце подтверждено превышение содержания ртути — почти в 3 раза от установленного норматива», — говорится в сообщении.
Специалисты подчёркивают, что ртуть невозможно удалить из продукта даже при тепловой обработке.
Отмечается, что это первый случай с начала 2026 года случай выявления ртути в пищевой продукции Приморским филиалом ФГБУ «АПК НАЦРЫБА».
Напомним, ранее специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили несоответствие органолептических показателей в трёх партиях варено-мороженых конечностей краба-стригуна опилио. Пробы общей массой 622,5 кг отобрали 13 февраля прямо на рыбозаводе, а сама продукция была изготовлена в начале февраля.