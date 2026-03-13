Педагогам Хабаровского края компенсируют затраты на дрова

Как сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, проверка показала обратное: дома в поселке Новый Мир отапливаются печами и твердотопливным котлом, централизованного газоснабжения и теплотрассы там нет. Как и многие жители, учителя используют для отопления дрова.