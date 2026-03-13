Ричмонд
Педагогам Хабаровского края компенсируют затраты на дрова

В Хабаровском крае прокуратура через суд добилась выплаты за дрова для пяти педагогов.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на документы, предоставленные еще до наступления отопительного сезона, руководство школы отказалось компенсировать затраты на твердое топливо, сославшись на наличие газа в домах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, проверка показала обратное: дома в поселке Новый Мир отапливаются печами и твердотопливным котлом, централизованного газоснабжения и теплотрассы там нет. Как и многие жители, учителя используют для отопления дрова.

Гособвинитель обратился в районный суд, который полностью удовлетворил требования и обязал образовательное учреждение компенсировать затраты — более 746 тысяч рублей.