В Красноярске молодежь может стать участниками почетного караула 9 Мая

Стартовал набор в почетный караул «Пост № 1» на День Победы в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске молодежь может стать участниками почетного караула «Пост № 1» у Вечного огня Мемориала Победы и пройти в торжественном шествии 9 мая. Набор стартовал, приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, не имеющие противопоказаний к физическим нагрузкам.

В администрации города рассказали, что заявки принимают до 27 марта на сайте на сайте Твоёвремя24.рф. Затем кандидатам предстоит обучение, которое включает строевую подготовку и отработку ритуала заступления на Пост № 1. Кандидатов будет больше, чем окончательное число почетного караула, окончательный состав сформируют из лучших.

По словам начальника штаба Поста № 1 Сергей Покровского, участие в этом событии — большая честь и огромная ответственность. Центр «Патриот» каждый год готовит два парадных подразделения для торжественного прохождения в День Победы. В их число входят курсанты военно-патриотических клубов и постовцы, успешно прошедшие конкурсный отбор и обучение.

