В Красноярске молодежь может стать участниками почетного караула 9 Мая

По словам начальника штаба Поста № 1 Сергей Покровского, участие в этом событии — большая честь и огромная ответственность. Центр «Патриот» каждый год готовит два парадных подразделения для торжественного прохождения в День Победы. В их число входят курсанты военно-патриотических клубов и постовцы, успешно прошедшие конкурсный отбор и обучение.