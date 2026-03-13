В ОП предложили льготу на проезд в такси для многодетных

Многодетные семьи должны получить специальные карточки для льготного проезда в такси. Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Я считаю, что должны быть специальные карточки для многодетных семей. Потому что иногда приходится двумя машинами такси пользоваться, если семья большая», — рассказал замсекретаря в разговоре с ТАСС.
По словам Гриба, «детский» тариф не должен отличаться от «взрослого».
Он также отметил, что оснащение каждого такси бустерами должно стать нормой. Это не только обеспечит безопасность, но и позволит уравнять тарифы, убрав дополнительную финансовую нагрузку с родителей.
Напомним, что в мае 2025 года Госдума РФ приняла закон о требовании локализации такси.
На днях депутаты Госдумы поддержали запрет установки испытательного срока для матерей с детьми до трех лет.