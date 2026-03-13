В Германии предложили платить охотникам за массовый отстрел енотов

Статистика подтверждает, что енотов в Германии действительно становится всё больше. По данным Немецкой ассоциации охотников, за последние десять лет число убитых животных выросло более чем вдвое — с 116 до 284 тысяч. Но этого, видимо, всё равно недостаточно.