На сильном пожаре в Омской области погиб мужчина

Трагедия произошла в селе Соснино Горьковского района.

Источник: Комсомольская правда

Омские спасатели отчитались об очередной трагедии, произошедшей на пожаре в селе Соснино Горьковского района. В жестоком огне погиб местный житель.

Очередной сильный пожар с человеческой жертвой произошел в Омской области. Когда пожарные наконец приехали по вызову в село Соснино Горьковского района, деревянные части каменного дома уже сгорели. От высокой температуры покорежилась металлическая кровля и даже обрушилась одна из стен каменного дома. Во время разбора завалов было обнаружено тело человека. Был ли погибший хозяином дома или гостем, в пожарном ведомстве не уточнили.

