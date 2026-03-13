На сильном пожаре в Омской области погиб мужчина

Очередной сильный пожар с человеческой жертвой произошел в Омской области. Когда пожарные наконец приехали по вызову в село Соснино Горьковского района, деревянные части каменного дома уже сгорели. От высокой температуры покорежилась металлическая кровля и даже обрушилась одна из стен каменного дома. Во время разбора завалов было обнаружено тело человека. Был ли погибший хозяином дома или гостем, в пожарном ведомстве не уточнили.