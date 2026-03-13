Мороженое по новому ГОСТу: как изменится стандарт в России

Мороженое будет классифицироваться в зависимости от массовой доли молочного жира на молочное, сливочное и пломбир. В зависимости от использования пищевых добавок или ароматизаторов оно делится на ванильное, без добавок, с ароматизаторами или с пищевкусовыми продуктами.