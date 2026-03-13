Мороженое по новому ГОСТу: как изменится стандарт в России

В России 1 января 2028 года вступит в силу новый межгосударственный стандарт для молочного и сливочного мороженого, а также пломбира. Стандарт заменит ГОСТ, действовавший с 2013 года.
Мороженое будет классифицироваться в зависимости от массовой доли молочного жира на молочное, сливочное и пломбир. В зависимости от использования пищевых добавок или ароматизаторов оно делится на ванильное, без добавок, с ароматизаторами или с пищевкусовыми продуктами.
Требования к вкусу и запаху продукта предполагают, что они должны быть характерными для каждого вида мороженого, без посторонних привкусов. Стандарт также устанавливает критерии однородности структуры мороженого, без крупных частиц или кристаллов льда.
Ранее KP.RU сообщал, что в России будет введен первый государственный стандарт на фунчозу. Согласно требованиям ГОСТа, длина изделия не должна превышать 70 см. Новый стандарт вступит в силу в сентябре 2026 года.