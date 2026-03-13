На шести реках Новосибирской области ожидают сильный паводок

Запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек Новосибирской области по состоянию на начало марта составляют от 114% до 178% от нормы для этой даты, при этом, показатель до 120% считается находящимся в пределах нормы. Толщина льда на реках в настоящее составляет от 37 до 60 сантиметров, что меньше средних многолетних значений. На Новосибирском водохранилище лед тоньше обычного на 9−23 сантиметра, его толщина варьируется от 61 до 71 сантиметра.