На шести реках Новосибирской области ожидают сильный паводок

Гидрологи обращают внимание на различные факторы, которые могут повлиять на уровень воды. На реке Карасук при вскрытии льда не исключено образование заторов, способных привести к резкому подъёму воды и подтоплению прибрежных территорий. Уровень воды на Берди и Ине может превысить нормативные показатели на 0,2−0,4 метра. На реках Бакса, Карасук, Каргат, Омь, Тартас и Тара прогнозируемое превышение составляет от 0,8 до 1,6 метра.
В зоне вероятного подтопления могут оказаться несколько населенных пунктов: село Пихтовка на реке Бакса, село Черновка на Карасуке, поселок Гавриловский на берегу Каргата, город Куйбышев на Оми и село Северное на Тартасе.
По данным специалистов, осеннее увлажнение почв в бассейнах рек области составило от 95% до 139%от нормы. В течение зимы 2025−2026 годов количество выпавших осадков преимущественно превысило средние многолетние показатели.
На начало марта глубина промерзания почвы в регионе варьируется от 36 до 96 сантиметров, при этом в Чистоозерном и Венгерово этот показатель достигает 110−111 сантиметров. В восточных районах области и в Чулымском районе почва промерзла лишь на 12−27 сантиметров, а в Мошково — на 9 сантиметров, что ниже обычных значений.
Запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек Новосибирской области по состоянию на начало марта составляют от 114% до 178% от нормы для этой даты, при этом, показатель до 120% считается находящимся в пределах нормы. Толщина льда на реках в настоящее составляет от 37 до 60 сантиметров, что меньше средних многолетних значений. На Новосибирском водохранилище лед тоньше обычного на 9−23 сантиметра, его толщина варьируется от 61 до 71 сантиметра.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в активная подготовка к паводку началась в Новосибирске.