Что празднуют в православной церкви 13 марта

Сегодня, 13 марта, в православной церкви чтут преподобного Василия Исповедника, верного защитника святых икон и вдохновляющий пример стойкости и верности христианским идеалам. Кто такой преподобный Василий Исповедник Преподобный Василий Исповедник был иноком, пострадавшим в эпоху гонений на почитателей святых икон при императоре-иконоборце Льве Исавре (717−741). Вместе со своим соратником, преподобным Прокопием, он претерпел тяжелые испытания и заключение в тюрьме. Оба мученика пробыли в заключении до самой кончины нечестивого императора. Освобожденные вместе с другими иконопочитателями, преподобные Василий и Прокопий вернулись к монашеской жизни, проповедуя православную веру и вдохновляя многих к добродетельной жизни. Свой жизненный путь преподобный Василий завершил мирно в 750 году, сохранив до конца верность православной вере. Что еще празднуется в церкви 13 марта 13 марта — день Девпетерувской иконы Божией Матери. В этот день почитается память Николая Салоса, Христа ради юродивого, Псковского, а также священномученика Нестора, епископа Магиддийского, преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, преподобных жен Марины и Киры, священномученика Протерия, патриарха Александрийского, преподобного Иоанна, нареченного Варсонофием, епископа Дамасского, отшельника Нитрийского, преподобномученика Феоктириста, игумена Пеликитского, священномученика Арсения, митрополита Ростовского. Продолжается Великий пост. Согласно монастырскому уставу, сегодня соблюдается сухоядение: разрешено употреблять хлеб, овощи и фрукты. Пища с маслом исключается.