В Хабаровске пресекли вывоз в Китай крестов и икон времен Российской империи

Хабаровские таможенники пресекли вывоз культурных ценностей времен Российской империи в Китай. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Источник: Российская газета

Туриста, следовавшего в Поднебесную, инспекторы остановили на «зеленом» коридоре. Рентген-машина обнаружила в чемодане пассажира обнаружили 44 медных монеты, 76 нательных крестов и шесть миниатюрных икон.

По словам мужчины, эти предметы — подарки знакомого для его личной коллекции.

Экспертиза показала, что монеты изготовлены более 100 лет назад, а кресты и иконы — более 50. Они представляют культурную ценность, и вывоз предметов возможен только при наличии разрешительных документов и заполнении пассажирской таможенной декларации.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование товаров). Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела по статье 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и ограничений).

Санкциями статей предусмотрен штраф и конфискация товаров.