MITT-2026: Агентство развития Норильска представляет туристический потенциал Таймыра

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве продолжает работу 32-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT-2026.
В этом году с национальными экспозициями выступят 40 стран, а также большинство регионов России. Участие в форуме принимает и Красноярский край. На стенде региона представлен туристический потенциал края, в том числе его арктической территории.
Как прокомментировала корреспонденту НИА-Красноярск руководитель направления «Развитие туризма» Агентства развития Норильска Анжела Ткаченко, на выставке мы рассказываем не только о том, как провести время на Таймыре. Здесь, в первую очередь, представлен Центр развития туризма Норильска (ЦРТ). У коллег посетители выставки могут получить всю информацию о туристическом потенциале Таймыра, узнать как добраться до нашего города, где поселиться, вкусно поесть, попробовать наш сугудай и оленину".
Здесь же находятся непосредственно туроператоры, которые рассказывают о своих маршрутах. Они готовы предложить как индивидуальные, так и групповые туры на плато Путорана или озеро Лама. А тем, кто хочет узнать Норильск с другой стороны — промышленной, нам тоже есть что предложить. «Мы все прекрасно знаем, что Норильск славится своей промышленностью. И сегодня компания “Норникель” предлагает отправиться туристам на свои предприятия — спуститься в шахту, посмотреть розлив файнштейна, посетить карьер “Медвежий ручей”, — рассказала Анжела Ткаченко. — Каждый представитель Таймыра, который работает сегодня на выставке MITT, уникален. У каждого есть свой турпродукт, но вместе мы создаём особую, яркую, неповторимую, красивую картину Таймыра, которую турист в любом случае запомнит, вне зависимости от того с каким туроператором он отправится в путешествие по нашей территории».
Стоит отметить, что туристические предложения Таймыра, и особенно туры на Плато Путорана, вызвали большой интерес у посетителей выставки. MITT-2026 продолжит работу до 13 марта.