MITT-2026: Агентство развития Норильска представляет туристический потенциал Таймыра

Здесь же находятся непосредственно туроператоры, которые рассказывают о своих маршрутах. Они готовы предложить как индивидуальные, так и групповые туры на плато Путорана или озеро Лама. А тем, кто хочет узнать Норильск с другой стороны — промышленной, нам тоже есть что предложить. «Мы все прекрасно знаем, что Норильск славится своей промышленностью. И сегодня компания “Норникель” предлагает отправиться туристам на свои предприятия — спуститься в шахту, посмотреть розлив файнштейна, посетить карьер “Медвежий ручей”, — рассказала Анжела Ткаченко. — Каждый представитель Таймыра, который работает сегодня на выставке MITT, уникален. У каждого есть свой турпродукт, но вместе мы создаём особую, яркую, неповторимую, красивую картину Таймыра, которую турист в любом случае запомнит, вне зависимости от того с каким туроператором он отправится в путешествие по нашей территории».