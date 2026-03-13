Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказал, что будет, если слушать музыку в одном наушнике

РИА Новости: прослушивание музыки в одном наушнике может привести к тугоухости.

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Постоянное прослушивание музыки в одном наушнике может привести к односторонней тугоухости, ощущению заложенности и утомляемости слуха, рассказал РИА Новости врач-оториноларинголог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Бахтиер Рахимов.

«Постоянное использование одного наушника может привести к неравномерной нагрузке на слуховые пути и повышенному риску снижения слуха на одной стороне. При высоких громкостях усиливается вероятность развития шумовой нейросенсорной тугоухости», — сказал Рахимов.

Кроме того, по словам оториноларинголога, дополнительно может появиться ощущение дискомфорта, заложенности и утомляемости слуха.

Врач добавил, что необходимо чередовать наушники, контролировать громкость и делать перерывы каждые два часа, чтобы снизить риск долгосрочных изменений в слуховой системе.