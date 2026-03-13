Ричмонд
Сибиряки высказали гипотезы о судьбе туристов Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 13 марта, ФедералПресс. Жители Сибири продолжают обсуждать теории, связанные с исчезновением семьи туристов Усольцевых. Своим мнением они поделились в комментариях на дзен-канале «Сибирские ссылки».

«Не могли они с ребенком уйти на 7 км в тайгу. Нормальному тренированному человеку такой сложный путь едва под силу, а с ребенком однозначно нет. Что-то случилось или в самом начале тропы, или еще на турбазе», — предполагает Василий К.

Некоторые читатели выразили недовольство возрастающим количеством неправдоподобных версий.

«Еще не обсуждали переход в третье измерение! Лет через сорок вернуться как миленькие!» — иронизирует Алла Ш.

Другие настаивают на криминальном объяснении произошедшего.

«Ребенка мог убить только уголовник. Который уже убийца. Не мог он оставить трупы там же. Скорее всего, в реке они», — рассуждает Мила К.

При этом есть сибиряки, настаивающие, что расследование нужно в любом случае довести до конца.

«Дело о пропавшей семье перешло в другую фазу. Теперь это дело принципа: найти концы. Сколько веревочке ни виться, а конец всегда найдется. Кого-то эта история объединила, а кого-то разъединила. Будем ждать развязки», — резюмировала Светлана.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, что названа новая версия исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге. Трое человек, включая маленькую дочку, пропали в конце сентября прошлого года. Поиски продолжались долгое время, и людей искали, в том числе с помощью беспилотников.

Изображение сгенерировано нейросетью / Станислав Казаченко.