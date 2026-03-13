Сибиряки высказали гипотезы о судьбе туристов Усольцевых

«Не могли они с ребенком уйти на 7 км в тайгу. Нормальному тренированному человеку такой сложный путь едва под силу, а с ребенком однозначно нет. Что-то случилось или в самом начале тропы, или еще на турбазе», — предполагает Василий К.
Некоторые читатели выразили недовольство возрастающим количеством неправдоподобных версий.
«Еще не обсуждали переход в третье измерение! Лет через сорок вернуться как миленькие!» — иронизирует Алла Ш.
Другие настаивают на криминальном объяснении произошедшего.
«Ребенка мог убить только уголовник. Который уже убийца. Не мог он оставить трупы там же. Скорее всего, в реке они», — рассуждает Мила К.
При этом есть сибиряки, настаивающие, что расследование нужно в любом случае довести до конца.
«Дело о пропавшей семье перешло в другую фазу. Теперь это дело принципа: найти концы. Сколько веревочке ни виться, а конец всегда найдется. Кого-то эта история объединила, а кого-то разъединила. Будем ждать развязки», — резюмировала Светлана.
