Мемориал в честь освобождения Суджи от ВСУ сделают безопасным для посещения

Спиридонов отметил, что необходимо увековечить память всех событий, происходивших в Курской области в период вторжения ВСУ. «При этом, например, Русское Поречное, Черкасское Поречное, где над нашими жителями просто издевались ВСУ, — это одна история, Горнальский монастырь, который первый принял удар вторжения, — уже другая», — добавил глава района.