Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мемориал в честь освобождения Суджи от ВСУ сделают безопасным для посещения

Как сообщил глава Суджанского района Алексей Спиридонов, это нужно, чтобы люди могли приехать, поклониться погибшим, поставить свечку.

КУРСК, 13 марта. /ТАСС/. Мемориал, который посвятят освобождению приграничных территорий Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), планируется сделать безопасным для посещения. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Суджанского района Алексей Спиридонов.

«Хочется сделать доступный в плане безопасности мемориал, чтобы люди могли приехать, поклониться погибшим, подумать о них, может, поставить свечку», — сказал собеседник агентства.

По его словам мемориал планируется установить в Суджанском районе, учитывая мнение жителей. Говорить о сроках создания можно будет после разминирования территории, а также, когда там станет безопасно.

Спиридонов отметил, что необходимо увековечить память всех событий, происходивших в Курской области в период вторжения ВСУ. «При этом, например, Русское Поречное, Черкасское Поречное, где над нашими жителями просто издевались ВСУ, — это одна история, Горнальский монастырь, который первый принял удар вторжения, — уже другая», — добавил глава района.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи силами группировки «Север». ВСУ после освобождения ВС РФ Суджи лишились главного хаба и укрепрайона в Курской области.

Полный текст интервью будет опубликован 13 марта в 07:00 мск.