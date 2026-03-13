Мемориал в честь освобождения Суджи от ВСУ сделают безопасным для посещения

КУРСК, 13 марта. /ТАСС/. Мемориал, который посвятят освобождению приграничных территорий Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), планируется сделать безопасным для посещения. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Суджанского района Алексей Спиридонов.
«Хочется сделать доступный в плане безопасности мемориал, чтобы люди могли приехать, поклониться погибшим, подумать о них, может, поставить свечку», — сказал собеседник агентства.
По его словам мемориал планируется установить в Суджанском районе, учитывая мнение жителей. Говорить о сроках создания можно будет после разминирования территории, а также, когда там станет безопасно.
Спиридонов отметил, что необходимо увековечить память всех событий, происходивших в Курской области в период вторжения ВСУ. «При этом, например, Русское Поречное, Черкасское Поречное, где над нашими жителями просто издевались ВСУ, — это одна история, Горнальский монастырь, который первый принял удар вторжения, — уже другая», — добавил глава района.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи силами группировки «Север». ВСУ после освобождения ВС РФ Суджи лишились главного хаба и укрепрайона в Курской области.
Полный текст интервью будет опубликован 13 марта в 07:00 мск.