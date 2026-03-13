Прокуратура заявила об эксплуатации неисправных электричек в НСО

В ходе проверки, проведённой Новосибирской транспортной прокуратурой, были обнаружены факты эксплуатации подвижного состава с неисправным техническим оборудованием. В начале 2026 года это вызвало задержки пригородных поездов «Новосибирск-Главный — Сокур» и «Новосибирск Главный — Курундус». Также в январе и феврале произошла поломка тепловой системы в вагонах электрички, следовавшей по маршруту «Новосибирск-Главный — Черепаново» и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Кроме того, было установлено, что пассажиры не получали своевременную информацию о прибытии пригородного поезда «Мошково — Новосибирск-Главный» на станцию Сокур.
Руководителям организаций, ответственных за железнодорожный транспорт, вынесли представление об устранении нарушений законодательства. Также в отношении одной из них было возбуждено административное дело за осуществление предпринимательской деятельности в сфере транспорта с нарушением условий лицензии.
Татьяна Картавых