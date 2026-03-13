Ричмонд
В Красноярск на два дня вернутся морозы до −20 градусов

Зима напомнит о себе, но всего на пару дней.

После относительно мягких выходных жителей Красноярска ждёт резкое похолодание. Синоптики Гидрометцентра предупреждают: зима напомнит о себе, но всего на пару дней.

В субботу, 14 марта, утром ожидается около −12 градусов, днём воздух прогреется до 0. В воскресенье, 15 марта, будет от −3 утром до +1 днём, но с сильным ветром.

Морозы ударят в ночь на понедельник, 16 марта — столбики термометров опустятся до −22 градусов. Такая же холодная ночь ожидается и 17 марта (до −20). К среде температура нормализуется и останется в районе нуля с небольшими колебаниями.

Ранее мы сообщали, что с начала года красноярские спасатели помогли 21 человеку на «Столбах».